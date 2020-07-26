Суд поставил точку в деле о случайно сбитом насмерть пешеходе

Супруга погибшего пешехода получит крупную денежную компенсацию.

Как сообщили в суде Мценского района, местная жительница подала иск сразу к двум ответчикам. Дело в том, что в мае 2019 года ее муж погиб в ДТП, причем обстоятельства сложились крайне трагически. Авария произошла на трассе М-2 Крым. Мужчина переходил проезжую часть по «зебре».

В этот момент следовавший со стороны Орла в направлении Москвы автопоезд врезался в легковушку. Последнюю от удара выбросило на «зебру», где она сбила пешехода. От полученных травм мужчина скончался. Его вдова просила суд взыскать с ответчиков в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 1 миллион рублей, а также расходы на погребение. Впрочем, в последнем требовании ей было отказано.

Что касается компенсации, то суд установил ее в размере 900 тысяч рублей. Но встал вопрос: кто и сколько должен платить? Суд решил, что ответчики должны выплатить компенсацию в солидарном порядке, то есть в равных долях. С водителем легковушки вопросов по компенсации у суда не возникло. Хотя сам он возражал и говорил, что у него не было возможности предотвратить наезд на пешехода, так как автопоезд буквально снес его машину.

В случае второго ответчика суд пришел к выводу, что ответственность лежит на компании, которой принадлежит автопоезд. Находившийся за рулем водитель работал на нее. Поскольку в момент дорожно-транспортного происшествия он состоял в трудовых отношениях с компанией, то компания и должна выплатить компенсацию морального вреда. Кстати, в рамках уголовного процесса, который состоялся ранее, именно водитель фуры был признан виновником ДТП и осужден.

Решение Мценского райсуда было обжаловано ответчиками в апелляционной инстанции, однако областной суд оставил его без изменения.

ИА «Орелград»