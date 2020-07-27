Два знака на въезде в Орел сделают заметными

Жителей и гостей города будут встречать световые въездные конструкции.

Еще два въезда в Орел оборудуют световыми конструкциями. Знак «Орел» с подсветкой уже сделали на въезде из Москвы. Теперь мэрия объявила электронный аукцион на восстановление въездных знаков на улице Поселковой (район Лужков, въезд в город с объездной) и на Наугорском шоссе.

Торги по выбору подрядчика назначены на 4 августа. Согласно условиям аукциона, старые конструкции требуется демонтировать, установив вместо них новые со светящимися объемными буквами «Орел», надписью «Город первого салюта» и триколором.

Срок окончания работ — 30 октября 2020 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта – 1,8 млн рублей, почти вся эта сумма – субсидия из областного бюджета. Заказчик работ – УКХ г.Орла.

ИА «Орелград»