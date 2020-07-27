Под Орлом «посторонние лица» вспугнули пару воров

Дело о несостоявшейся краже рассмотрел суд в Дмитровске.

Дмитровский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении двоих местных жителей. Их обвинили в покушении на кражу, совершенном группой лиц по предварительному сговору. При этом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам.

Согласно материалам уголовного дела, криминальный дуэт решил похитить забор с дачного участка. Приятели вооружили лопатами и выкопали пять металлических столбов, которые составляли основу забора. Затем они начали переносить эти столбы в другой дачный домик, расположенный неподалеку. Впоследствии они хотели «распорядиться похищенным чужим имуществом, как им принадлежащим».

Однако преступление воры довести до конца не смогли. Когда они переносили пятый металлический столб, на территории дачного массива появились «посторонние лица». Злоумышленники испугались, что эти самые «посторонние лица» могут их разоблачить, и сбежали, бросив столб.

Ущерб, который они могли причинить своими действиями, рассчитали буквально по килограммам. Столбы взвесили, их общая масса составила около 270 кг. Цена такого металла, согласно произведенным расчетам, составляет 12 рублей за 1 килограмм. Таким образом, приятели пытались похитить металла чуть более чем на 3000 рублей.

Впрочем, в суде следователь ОМВД подала ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимых и применении к ним меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Оно было удовлетворено. Каждый из несостоявшихся воров должен будет заплатить в доход государства по 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»