Под Орлом раскрыли дело о краже медалей

27.7.2020 | 18:00 Новости, Общество, Происшествия

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Похититель наград понес заслуженное наказание.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который вынес Глазуновский районный суд Орловской области. Перед ним предстал опытный рецидивист. Мужчина ранее несколько раз был судим за кражи и угон автомобиля, причем все свои сроки он отбывал в Ливенской колонии строгого режима. Однако теперь ему придется сменить тюремную прописку, так как новый срок заключения он будет отбывать в колонии особого режима.

Было установлено, что он сначала похитил у пенсионера ключ от входной двери его дома, а затем проник в сам дом, открыв замок этим ключом. Он знал, что внутри могут храниться деньги. Впрочем, денег в доме оказалось немного. Поэтому злоумышленник также похитил мужские наручные часы, кольцо-печатку и три юбилейные медали, посвященные 50-ти, 60-ти и 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В судебном заседании подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением и поддержал заявленное им ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ему назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы.

ИА «Орелград»

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