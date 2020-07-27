У водителя под Орлом уровень алкоголя в крови в 15 раз превысил норму

«Рекордсмен» был остановлен сотрудниками ДПС.

Хотынецкий районный суд Орловской области с участием государственного обвинителя, старшего помощника Хотынецкого межрайонного прокурора рассмотрел уголовное дело в отношении «пьяного водителя». Он попался полицейским в апреле этого года. Мужчина управлял автомобилем «Лада Приора», он двигался по трассе Болхов – Орел — Витебск. Его поведение вызвало подозрение у полицейских.

Сотрудники ДПС предложили ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Согласно акту содержание абсолютного этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе составило 2,376 мг/л при допустимых 0,16 мг/л. Его тут же отстранили от управления, поскольку такой водитель, по смыслу закона, представляет угрозу и для себя, и для окружающих.

Кроме того, выяснилось, что незадолго до этого этот он уже был судим за пьяную езду. Когда его остановили для проверки, у него имелась непогашенная судимость. Предыдущий приговор был достаточно суровым. Водителя тогда приговорили к выплате штрафа в размере 200 тысяч рублей. Учитывая то, что он работает электриком, суд рассрочил ему выплату штрафа на 2 года. На такой же срок он был лишен водительских прав.

Однако это не помешало ему вновь сесть за руль в нетрезвом состоянии. На этот раз по совокупности приговоров подсудимому было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 440 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

ИА «Орелград»