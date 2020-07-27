В столкновении иномарок под Орлом пострадали двое

27.7.2020 | 13:13 Новости, Общество

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Одна из машин врезалась в дорожный знак.

В субботу, 25 июля на трассе М-2 «Крым» произошло ДТП с двумя иномарками. Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, 22-летний водитель на «Шевроле Авео» ехал от Москвы в сторону Орла. Около 13.30 он врезался в ехавший впереди Рено Логан под управлением 63-летнего мужчины.

От удара «Рено» влетел в опору дорожного знака.

В аварии пострадали водитель «Шевроле» и его 20-летняя пассажирка. Их обоих доставили в Орловскую областную больницу, но после осмотра медиков отпустили домой. Девушке назначили амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

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