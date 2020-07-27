Владельцев орловской турфирмы хотят отправить за решетку

Директора «Империи отдыха» осудили за мошенничество с туристическими путевками.

Суд приговорил к реальным тюремным срокам директора и замдиректора орловской турфирмы «Империя отдыха». Их признали виновными в обмане клиентов. Мошенническим путем обвиняемые выманили у 102 потерпевших 6,6 млн рублей.

О проблемах с турами от «Империи отдыха» заговорили еще несколько лет назад. Так, в 2017 году недовольные клиенты фирмы начали оставлять отзывы о компании в негативном ключе. Все истории похожи: люди оплачивали полную стоимость тура, цена которого, как правило, на удивление соответствовала их возможностям и запросам. Но за несколько часов до вылета выяснялось, что тур по разным причинам отменяется. Заказать другой или вернуть деньги оказывалось большой проблемой. От обмана «Империи отдыха» пострадали не только жители Орла, но и Калуги, Москвы.

— В суде установлено, что с мая по сентябрь 2017 года сообщники похищали денежные средства граждан, обратившихся в турфирму за оформлением путевок, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Бывшего генерального директора фирмы проговорили к 5,6 года колонии общего режима и оштрафовали на 900 тыс. рублей, а его заместителя – к 4 годам лишения свободы, со штрафом 700 тыс. рублей. Им также сроком на три года запретили заниматься деятельностью в сфере оказания туристических услуг.

Приговор в законную силу не вступил.

ИА «Орелград»