Заместителя Муромского наказали за нежелание общаться с народом

27.7.2020 | 16:30 Новости, Общество

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Замглавы администрации должен заплатить 5 000 рублей.

Замглавы администрации Орла наказали за несоблюдение порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области. По нашим данным, заплатить штраф должен будет начальник управления городского хозяйства и транспорта Евгений Гришин.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, проверку провели по обращению местного жителя. Он пожаловался, что долгое время не получает ответ из мэрии. Надзорное ведомство подтвердило факт «молчания» чиновника.

— В отношении заместителя главы администрации г. Орла прокурором района возбуждено дело  об административном правонарушении, предусмотренном ст.5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), — пояснили в ведомстве.

Мировой судья приговорил Гришина к штрафу в 5 000 рублей. Постановление вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

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