Жители деревни под Орлом пожаловались на бетонные блоки на подъезде к их домам

27.7.2020 | 9:26 Новости, Общество

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В деревне Образцово мужчина перекрыл доступ к домам всех соседей.

Жители деревни Образцово написали коллективное обращение из-за «захвата» дороги, ведущей к их домам. Один из жителей улицы Союзной перегородил бетонными блоками проезд и выставил соседям и администрации некие требования. Судя по документам, дорога в деревне каким-то образом находится у него в личной собственности, рассказали жители Образцово.

Их обращение написано на имя замглавы администрации Орловского района, а также адресовано главе Образцовской администрации. Люди предупреждают, что если местные чиновники не помогут решить проблему, они готовы идти дальше: в прокуратуру и суд.

24 июля жители деревни обнаружили, что проезд загорожен сваями и бетонными блоками. По информации подписантов дорогу к их домам перекрыл один из местных жителей. Его соседи теперь негодуют: мол, в документах на их участки нет никаких обременений или ограничений использования, а доступ и проезд к их домам согласован с поселковой администрацией.

В домах, которые оказались «отрезанными от мира», проживают, в том числе, старики и семьи с детьми. Непонятно, как к ним теперь смогут, в случае необходимости, подъехать скорая или пожарная.

По словам подписантов, ранее они неоднократно обращались в администрацию с просьбой решить проблему свободного доступа к своим домам, но – безрезультатно.

В комментариях к новости «о захвате» дороги в Сети люди пишут, что перекрывший дорогу мужчина на законных основаниях владеет проезжей частью и теперь якобы требует за право пользоваться ею несколько миллионов рублей.

ИА «Орелград»

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