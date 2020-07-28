Под Орлом маленький мальчик заблудился в поле

28.7.2020 | 15:20 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Его искали несколько часов.

27 июля под Ливнами потерялся 4-летний мальчик. Найти его смогли только с помощью полиции.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области, семья с ребенком приехала в гости к родственникам в село Троицкое Ливенского района. Вечером 44-летняя мама с сыном пошли на прогулку. Как рассказала сама женщина, они вышли в поле, а через некоторое время мать отправила сына домой, однако он так и не вернулся.

Сначала родители попытались сами отыскать пропавшего ребенка, а когда окончательно стемнело, обратились за помощью в полицию. Искать мальчика помогали и сотрудники МЧС.

— Полицейские прочесывали окрестности села, лесной массив. Чтобы сориентировать потерявшегося ему подавали сигналы с помощью фонарей и голоса. Примерно спустя два часа полицейские обнаружили мальчика в поле в нескольких километрах от дома, — рассказали в пресс-службе ведомства. — В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Сообщается, что на родителей найденного мальчика составили протокол о ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования