Под Орлом маленький мальчик заблудился в поле

Его искали несколько часов.

27 июля под Ливнами потерялся 4-летний мальчик. Найти его смогли только с помощью полиции.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области, семья с ребенком приехала в гости к родственникам в село Троицкое Ливенского района. Вечером 44-летняя мама с сыном пошли на прогулку. Как рассказала сама женщина, они вышли в поле, а через некоторое время мать отправила сына домой, однако он так и не вернулся.

Сначала родители попытались сами отыскать пропавшего ребенка, а когда окончательно стемнело, обратились за помощью в полицию. Искать мальчика помогали и сотрудники МЧС.

— Полицейские прочесывали окрестности села, лесной массив. Чтобы сориентировать потерявшегося ему подавали сигналы с помощью фонарей и голоса. Примерно спустя два часа полицейские обнаружили мальчика в поле в нескольких километрах от дома, — рассказали в пресс-службе ведомства. — В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Сообщается, что на родителей найденного мальчика составили протокол о ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

ИА «Орелград»