«Диктант Победы» напишут во всех районах Орловской области

29.7.2020 | 14:34 Культура, Новости

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Ставшее ежегодным мероприятие намечено на сентябрь.

Как сообщил региональный координатор проекта «Историческая память», директор Орловского краеведческого музея Дмитрий Моисеев, в этом году «Диктант Победы» планируется провести во всех районах Орловской области. Акция намечена на 3 сентября. Сообщается, что для ее проведения уже определены 32 площадки.

Слова Дмитрия Моисеева привели в региональном отделении партии «Единая Россия», которая является одним из организаторов акции. Ее партнером, к примеру, является Российское географическое общество. Ожидается, что в этом году в Орловской области, как и по всей России, возрастет число участников.
«Большинство площадок расположены в учебных заведениях, а значит, как и в прошлом году, диктант будут писать самые юные жители региона, — говорит Дмитрий Моисеев. — Это очень важно, таким образом молодежь приобщается к великой истории своей страны».

Кроме того, в преддверии Дня освобождения Орла от фашистских захватчиков в рамках проекта «Историческая память» будут прибраны места воинских захоронений. А на Кривцовском мемориале в Болховском районе, где в годы войны шли ожесточенные бои, пройдут открытые лекции для молодежи, добавил Моисеев.

«Организаторы рассчитывают, что без учета тех, кто решит пройти тест на знание истории Великой Отечественной войны онлайн, в акции примут участие более полумиллиона человек, — пояснили в реготделении «Единой России». — Изменится и сам формат теста: вместо 20 вопросов будет 25. Пять из них будут связаны с территориальной спецификой — федерального округа России или конкретной страны, где «Диктант Победы» проводится».

ИА «Орелград»

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