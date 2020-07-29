Орловские выпускники побили рекорд по стобалльным результатам на ЕГЭ

Девять выпускников на отлично сдали сразу несколько предметов.

Выпускники орловских школ «бьют рекорды» по количеству стобалльных результатов на ЕГЭ. Об этом рассказала глава департамента образования областного правительства Татьяна Крымова.

— По итогам 7 экзаменов 85 выпускников Орловщины заработали максимальные баллы, 9 человек являются мульти 100-балльниками, — написала Крымова в Сети.

🌟🌟🌟🌟🌟 Орловская область бьёт рекорды по количеству 💯балльных результатов на #ЕГЭ2020 По итогам 7 экзаменов 85… Gepostet von Tatyana Krymova am Mittwoch, 29. Juli 2020

По информации руководителя департамента, лучше всего орловские школьники сдают русский язык – 56 стобалльных результатов по итогам экзаменационной кампании.

По литературе высший балл набрали 15 человек, по 4 выпускника набрали 100 баллов по обществознанию, истории и информатике. А вот по физике и математике ЕГЭ «на отлично» сдали лишь по одному человеку.

ИА «Орелград»