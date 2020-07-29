В Мценске школьников будут кормить выборочно

Начиная с пятого класса кормить бесплатно будут не всех учеников.

Власти Мценска утвердили порядок организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений за счет бюджетных средств. Оно в полном объеме будет положено ученикам 1-4 классов. А вот что касается учеников 5-11 классов, то здесь предусмотрена градация.

Согласно постановлению администрации райцентра, питание в данном случае полагается детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (находящимся под опекой и попечительством), ученикам из многодетных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, а также учащимся из семей, попавших в трудную ситуацию жизни.

Власти также уточнили, что именно следует понимать под трудной ситуацией жизни. К таковым будут отнесены семьи, у которых среднедушевой доход окажется ниже величины прожиточного минимума, установленного в Орловской области. При этом обязательно наличие одного из обстоятельств: полная утрата трудоспособности одного из родителей в связи с инвалидностью I или II групп; наличие ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном уходе одного из родителей; наличие одного или двух безработных родителей; статус беженцев и вынужденных переселенцев; утрата единственного жилья из-за пожара, наводнения или иной ЧС; смерть одного из родителей.

Также будут помогать семьям, «в которых у детей жизнедеятельность объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств, и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи». Для получения питания родителям необходимо будет подать в школу пакет документов, в том числе справки об инвалидности, о постановке на учет в качестве безработного, о том, что среднедушевой доход семьи ниже величины регионального прожиточного минимума и другое.

ИА «Орелград»