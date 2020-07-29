В Орловской области пресекли торговлю дипломами СССР

Орловский суд вынес постановление о закрытии очередных сомнительных сайтов.

Как сообщает Свердловский районный суд, сразу четыре административных иска о закрытии сомнительных сайтов поступило от районной прокуратуры. Ресурсы были выявлены в ходе планового мониторинга. Их владельцы предлагали жителям Орла и Орловской области приобрести документы об образовании, причем без прохождения обучения и сдачи экзаменов. Вход был свободным и не требовал регистрации, то есть доступны ресурсы были даже детям.

Судя по материалам дела, неизвестные владельцы порталов поставили дело на широкую ногу. Они предлагали приобрести дипломы различных вузов и техникумов, в том числе столичных. К продаже предлагались даже дипломы СССР о высшем и среднем профессиональном образовании. Цены на эти подложные документы исчислялись десятками тысяч рублей. Сайт также содержал пошаговую инструкцию о процессе сделки, обещая «гарантию Гознака» и изготовление «липы» в течение 1-2 дней.

Как отметил в своем сообщении Свердловский райсуд, ограничений на передачу, копирование и распространение информации сайтами не предусмотрено. В целом же размещенные на них сведения «вводят в заблуждение неопределенный круг лиц относительно возможности и допустимости приобретения нелегальных документов, побуждают неопределенный круг лиц к совершению преступлений и способствуют их совершению».

«В ходе исследования материалов дела было установлено, что с помощью указанных сайтов дистанционным способом осуществляется реализация дипломов об образовании, на них представлены цены документов об образовании, способы заказа», — уточнили в суде.

В результате все четыре иска были удовлетворены. Суд согласился с доводами прокурора о том, что распространение информации о торговле дипломами противоречит основам конституционного строя РФ, поскольку это «нарушает запреты на приобретение и использование подложного документа». Напомнил суд и о том, что за изготовление и использование «левых» документов предусмотрена уголовная ответственность. Уже в силу этого «сайты представляют реальную угрозу неопределенному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним».

По решениям суда доступ к данным порталам будет ограничен.

ИА «Орелград»