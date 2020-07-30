Имидж Орловской области поправят за 2,5 миллиона

30.7.2020 | 17:10 Новости, Общество

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Администрация губернатора ищет подрядчика для продвижения региона.

Администрация губернатора и правительства Орловской области выступила заказчиком тендера ценой чуть более 2,5 миллиона рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета. Это будет вознаграждение за создание и размещение информационных видеоматериалов и программ о социально значимых для Орловской области мероприятиях. Из конкурсной документации следует, что сюжеты должны быть направлены «на повышение интереса жителей области к российской и региональной общественной и политической жизни, формирование благоприятного имиджа России и Орловской области».

Исполнитель будет обязан в течение 60 календарных дней дать 20 уникальных (без повторов) сюжетов по реализации национальных проектов на территории региона и 21 уникальный сюжет о социально-экономической, общественно-политической, культурной и общественно значимой жизни региона. Продолжительность каждого из них должна составлять не менее 2-х минут. Это могут быть как новости, так и репортажи.

Обязательным условием является сопровождение всех сюжетов по реализации нацпроектов на территории Орловской области их официальной символикой и дублирование сюжетов в интернете. Еще одно требование — «исполнитель оказывает услуги по созданию и размещению видеоматериалов (сюжетов) только по письменной заявке управления пресс-службы и взаимодействия со средствами массовой информации администрации губернатора и правительства Орловской области».

ИА «Орелград»

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