Новый орловский прокурор отреагировал на бардак в колонии

Начальник УФСИН по Орловской области получил представление.

Недавно назначенный прокурор Орловской области Владислав Малкин выявил большое количество нарушений в Нарышкинской колонии. По результатам прокурорской проверки глава регуправления ФСИН Владимир Волосевич получил представление, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Малкин обратил внимание, что заключенные в колонии беспрепятственно пользуются сотовыми, курят там, где нельзя, а злостные нарушители режима не попадают из колонии в тюрьму, как того требует закон. Среди прочего, в колонии «забыли» создать осужденному инвалиду улучшенные жилищно-бытовые условия.

— С целью устранения нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности прокурор Орловской области внес начальнику УФСИН России по Орловской области представление, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

ИА «Орелград»