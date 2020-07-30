Новый орловский прокурор отреагировал на бардак в колонии

30.7.2020 | 15:39 Новости, Общество

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Начальник УФСИН по Орловской области получил представление.

Недавно назначенный прокурор Орловской области Владислав Малкин выявил большое количество нарушений в Нарышкинской колонии. По результатам прокурорской проверки глава регуправления ФСИН Владимир Волосевич получил представление, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Малкин обратил внимание, что заключенные в колонии беспрепятственно пользуются сотовыми, курят там, где нельзя, а злостные нарушители режима не попадают из колонии в тюрьму, как того требует закон. Среди прочего, в колонии «забыли» создать осужденному инвалиду улучшенные жилищно-бытовые условия.

— С целью устранения нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности прокурор Орловской области внес начальнику УФСИН России по Орловской области представление, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

ИА «Орелград»

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