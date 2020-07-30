Орел охватил строительный бум

Объемы строительства жилья в городах выросли в 4 раза.

В Орловской области объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе-июне 2020 года составил 11,835 миллиарда рублей. Это на 37,7 процента превышает прошлогодний показатель в сопоставимой оценке. А показатель июня текущего года превысил показатель июня 2019 года на 67,5 процента, или на 3,5 миллиарда рублей. Такие данные приводит Орелстат.

«В городах и поселках городского типа наблюдалось увеличение объема жилищного строительства по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 4 раза, — сообщили в этом ведомстве. — В то же время в сельской местности объем жилищного строительства снизился на 27 процентов».

По подсчетам статистиков, в текущем году в Орловской области было введено в эксплуатацию 758 жилых и нежилых зданий общим строительным объемом 1587,9 тысячи кубометров. При этом организации и индивидуальные застройщики построили 1187 квартир общей жилой площадью 112,7 тысячи квадратных метров.

В целом организации сдали в эксплуатацию пять домов, в которых расположена 501 благоустроенная квартира. Население за полгода возвело 683 дома. Отмечено, что простые орловцы строили дома как за счет собственных, так и за счет кредитных средств. Из построенных 53 дома находятся на участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.

ИА «Орелград»