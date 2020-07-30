В Орле девушка на иномарке сбила пешехода

Мужчина переходил дорогу не по «зебре».

Вчера, 29 июля в Орле иномарка сбила пешехода. Авария произошла вечером, около 22.00.

25-летняя девушка ехала на Пежо-206 по Наугорскому шоссе со стороны переулка Ипподромного в направлении улицы Лескова. В районе дома №5Б по Наугорскому шоссе она сбила 39-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области.

Сообщается, что пешеход получил травмы, его отвезли в больницу им. Семашко, но после осмотра медиков отпустили.

ИА «Орелград»