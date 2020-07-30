В Орле обманутые дольщики засудили строителей

Суд взыскал с застройщика деньги в пользу обманутых клиентов.

Как пояснили в суде Железнодорожного района, в качестве ответчика выступило ООО «Компания Стройсервис». В этом году иски к ней предъявили 14 дольщиков, которые просили о взыскании неустойки за нарушение условий договора участия в долевом строительстве.

В суде уточнили, что согласно договорам застройщик взял на себя обязательство построить жилой дом. Квартиры в нем и оплачивали клиенты. Передать их дольщикам компания должна была после получения разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Судя по условиям договора, сделано это должно было быть еще во второй половине 2018 года.

Однако к означенному сроку дом не был достроен. Соответственно, не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, а дольщики не получили квартиры. В суде отметили, что истцы обращались к застройщику с претензиями. Они требовали неустойку за просрочку исполнения условий договоров, но ответа так и не получили.

Впрочем, суд защитил их права. На текущий момент частично удовлетворено 10 исков, оставшиеся четыре иска все еще находятся на рассмотрении. В суде пояснили, что при вынесении решений снижались заявленные истцами размеры штрафов и неустоек. В каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств суд сам определял соразмерность величины неустойки нарушению обязательств.

Представитель ответчика, как правило, против заявленных требований возражал, однако ни одно из решений суда ответчиком пока обжаловано не было.

ИА «Орелград»