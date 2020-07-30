В Орловской области обучат опекунов для взрослых

Специальные курсы будут организованы в Орловском районе.

Администрация Орловского района утвердила необычную программу обучения. Ее участниками станут граждане, выразившие желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью недееспособных лиц. Прошедшие такой курс получат специальные свидетельства. Утвержден уже и учебно-тематический план.

Программой предусмотрено три формы обучения: очная, очно-заочная и заочная. Желающие принять в ней участие должны подать заявление по установленной форме в орган опеки и попечительства. Тематика курсов будет разнообразной. В частности, слушателей посвятят в тонкости законодательства, регулирующего социальные права недееспособных граждан.

Кроме того, им расскажут об основах оказания медицинской и психиатрической помощи, с ними проведут психологические тренинги, разъяснят им алгоритм обращения в различные инстанции для получения госуслуг, обучат навыкам ухода за подопечными и навыкам «преодоления моральной и психологической усталости».

Объем учебной программы по каждой тематике должен составлять не менее 25 и не более 70 академических часов. После ее прохождения участники должны пройти государственную аттестацию. Свидетельство выдадут только при успешной сдаче «экзаменов». Это наложит на опекунов ряд обязанностей. В частности, они должны будут заботиться о жизни и здоровье своих подопечных и сотрудничать с социальными и медицинскими организациями.

ИА «Орелград»