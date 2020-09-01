Орловские следователи заступились за обманутого ветерана

Региональный СКР возбудил уголовное дело из-за 23 тысяч рублей.

Следственный комитет в Орловской области возбудил уголовное дело о мошенничестве. Сумма ущерба небольшая, как правило, такие дела ведет полиция. Видимо, следователи взялись за него из-за потерпевшей: преступник покусился на сбережения ветерана Великой Отечественной войны и труда.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, подозреваемым является житель Брянска Дмитрий Семенов. По версии следствия, в конце ноября прошлого года в поселке Хотынец он обманул местную жительницу. Злоумышленник рассказал пожилой женщине, что ей якобы положена ежемесячная денежная доплата к пенсии. А потом начал объяснять, как и что нужно сделать, чтобы ее получить. В процессе мошенник выманил у ветерана 23 000 рублей, а потом скрылся. Следствие оценило эту сумму как значительный материальный ущерб для пострадавшей.

Дело о мошенничестве уже передано в суд, уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»