Подчиненные Залогина не послушались прокуроров

1.9.2020 | 9:33 Медицина, Новости

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Орловские чиновники через суд пытались «отбиться» от своих обязанностей.

Только вторая судебная инстанция смогла убедить чиновников из департамента здравоохранения Орловской области послушаться прокурора. До последнего починенные Ивана Залогина отказывались установить электрогенератор в НКМЦ им. Круглой.

Отсутствие независимого резервного источника электроэнергии в перинатальном центре (филиале НКМЦ) выявила прокурорская проверка. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц. Истец требовал обязать департамент здравоохранения купить электрогенератор для корпуса детской областной больницы.

И суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Но чиновники департамента, видимо, посчитали новое приобретение для НКМЦ ненужным. Во всяком случае, как рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области, не согласившись с решением суда, департамент здравоохранения обжаловал его в апелляционном порядке. Но – безрезультатно.

— Орловским областным судом решение оставлено без изменения и вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле органов прокуратуры, — сообщили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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