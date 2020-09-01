В Орле появился еще один маршрут через Красный мост

1.9.2020 | 15:22 Новости, Общество

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ТТП объявило о запуске нового автобусного маршрута №6М

С 1 сентября в Орле появился новый маршрут общественного транспорта. МУП ТТП запустил автобус №6М. Его путь проходит от «Зареченского» микрорайона до санатория «Лесной» через автовокзал, Красный мост и улицу Михалицына.

Маршрут обслуживают автобусы большой вместимости, которые стоят на балансе ТТП.

— С 1 сентября открыт новый автобусный маршрут – «6М», который будет следовать по направлению «ул. Алроса — санаторий «Лесной», — объявили на странице предприятия в соцсети.

Вероятно, курсировать по этому маршруту 6К будет не долго. Как уже писал «Орелград», мэрия Орла наконец определилась с подрядчиком ремонта Красного моста. Московская «Строительная компания ФЛАН-М» с уставным капиталом 10 тыс.рублей возьмется за работы стоимостью полтора миллиарда рублей. Уже известно, что археологические работы и перенос коммуникаций подрядчик планирует начать в конце 2020 года. Мост на ремонт закроют в 2021 году.

ИА «Орелград»

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