Во время купального сезона-2020 в Орле утонули два человека

Ни один ребенок на городских водоемах не пострадал.

В мэрии Орла подвели итоги купального сезона-2020. Сообщается, что этим летом в городских водоемах утонули двое взрослых, а вот гибели детей удалось избежать.

Несчастные случаи произошли на Оке (в районе улицы Поселковой) и на Орлике, уточнили в мэрии. Погибли двое мужчин в возрасте до 35 лет. Основная причина этих трагедий — купание в нетрезвом состоянии, да еще и в неположенном месте.

-Мы выражаем огромную благодарность и признательность всем жителям Орла, которые в этот купальный сезон как никогда проявляли сознательность в отношении детей — пусть даже и не своих. Мы не раз фиксировали факты того, что взрослые ограничивали дальность купания детей и не пускали их в водоёмы, которые не оборудованы для купания, — сказал Мераб Дохнадзе, замначальника управления по безопасности администрации Орла.

Купальный сезон в Орле завершен. Вчера, 31 августа орловские водоемы официально закрылись для отдыха.

ИА «Орелград»