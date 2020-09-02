Клычков дал Орлу еще 185 миллионов «на фонтаны»

Почти столько же область выделила на погашение долгов мэрии перед предпринимателями.

Из бюджета Орловской области выделили 185,7 млн рублей «на формирование современной городской среды» в Орле. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Андрея Клычкова. Эта сумма направлена на реализацию подпрограммы «Развитие культурной сферы Орловской области» (включена в программу «Формирование современной городской среды», — прим.ред.).

Какие именно мероприятия включает данная подпрограмма, в пресс-релизе не уточняется. Сказано только, что внесение соответствующих изменений в госпрограмму «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» поручено департаменту, которым руководит скандальный Денис Блохин, которого в настоящий момент судят за коррупционное преступление.

Также сообщается, что правительство области направило 231,6 млн рублей бюджету Орла на погашение долгов перед предпринимателями. Сначала за счет этого транша разблокировали счета школ и детсадов, а потом уже учреждения начали сами гасить долги перед поставщиками.

В пресс-службе губернатора рассказали, что бюджет Орла был должен кредиторам более 1 млрд рублей. Из них 368 млн рублей — 600 субъектам малого и среднего бизнеса.

ИА «Орелград»