В Орле стартовало досрочное голосование на выборах в горсовет

Оно продлится до 10 сентября.

Сегодня, 2 сентября в Орле началось досрочное голосование по выборам в Орловский городской Совет народных депутатов. Об этом рассказали в орловском избиркоме.

Сообщается, что досрочное голосование будет организовано в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в выходные — с 10.00 до 14.00. На выборах депутатов Орловского горсовета процедура досрочного голосования будет проходить со 2 по 10 сентября 2020 года. На дополнительных выборах депутатов в Болховском, Дмитровском, Должанском, Знаменском, Краснозоренском, Ливенском, Новосильском, Орловском, Покровском и Хотынецком районах – со 2 по 12 сентября 2020 года.

В ЦИКе пояснили, что на досрочных выборах могут голосовать те орловцы, которые в день голосования 13 сентября 2020 года по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) не будут находиться по месту своего жительства.

Напомним, благодаря решению ЦИК Орловской области, в этом году выборы в регионе продолжатся почти две недели, а процедура досрочного голосования включает выборы на дому и даже во дворах многоэтажек.

ИА «Орелград»