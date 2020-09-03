На орловца завели дело за полгранаты

Жителя Новосиля обвинили в незаконном хранении боеприпасов.

Новосильский районный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании ходатайство следователя о прекращении уголовного дела и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении местного жителя. Ранее органы предварительного расследования заподозрили мужчину в незаконном хранении боеприпасов и взрывных устройств.

Из материалов следует, что в ходе дознания у него дома было обнаружен один патрон калибра 5,45 мм и один патрон калибра 7,62 мм, которые экспертиза признала пригодными для стрельбы из автомата и ручного пулемета. Также было обнаружено десять патронов калибра 5,6 мм к гражданскому нарезному спортивно-охотничьему огнестрельному оружию.

Кроме того, у подозреваемого нашли частично разобранную самодельным способом ручную противопехотную осколочную оборонительную гранату Ф-1. Впрочем, обвинение мужчине не предъявлялось. Следователь просил закрыть дело, так как «причиненный преступлением вред был заглажен в полном объеме».

Суд удовлетворил ходатайство и освободил местного жителя от уголовной ответственности. Впрочем, мужчине все-таки придется уплатить в доход государства судебный штраф в размере 10 тысяч рублей. Вещественные доказательства по уголовному делу – патроны и невзрывоопасные фрагменты гранаты Ф-1 – суд распорядился передать в МО МВД России «Новосильское».

ИА «Орелград»