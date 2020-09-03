В день памяти погибших в Беслане на Орловщине пройдет праздничная акция с подсветкой

Торжества в честь победы над Японией совпали с Днем памяти жертв Беслана.

Сегодня, 3 сентября в Орле пройдет акция «Свет мира», сообщила пресс-служба губернатора Андрея Клычкова. Вечером город озарится праздничной подсветкой. Хотя в этот же день вся страна вспоминает жертв терроризма, и в первую очередь – трагедию в Беслане.

3 сентября в Орле, как и во всех городах страны, вечерняя подсветка зданий получит новую окраску: красно-желто-белую. Это цвета ленты медали СССР «За Победу над Японией».

Напомним, в апреле этого года Госдума перенесла со 2 на 3 сентября памятную дату — день окончания Второй мировой войны. Теперь в этот день в России отмечают победу над японскими войсками на Дальнем Востоке – именно она, по новой версии, поставила точку во Второй мировой войне. Решение вызвало протест комитета «Матери Беслана». Сопредседатель организации Анета Гадиева предположила, что власти хотят «перекрыть память праздником» и «наложить историю на трагедию современности».

— В городе Орле «Свет мира» окрасит Орловский государственный академический театр им. И.С. Тургенева (2 сентября в 20:00 – пробная подсветка, 3 сентября — в 21.30), а также фонтан в Городском парке культуры и отдыха (3 сентября в 21.30), — рассказали в пресс-службе Клычкова. — Кроме того, в цвета муаровой ленты медали «За победу над Японией» подсветят Земляной мост в Болхове, фонтан в пгт. Колпна на пл. 100-летия ВЛКСМ, социально-культурный центр Спасско-Лутовиновского сельского поселения, Сергиевский СДК в с. Сергиевское Ливенского района.

Справедливости ради стоит отметить, что в Орле все же состоится акция памяти жертв теракта в Беслане. Администрация города предложила детям и подросткам нарисовать плакат или стенгазету о важности борьбы с терроризмом. Творческие работы принимают сегодня с 10.00 до 19.00 в Городском парке, чтобы потом развесить их на специальном баннере. Но что-то подсказывает, что все внимание сконцентрируют на себя праздничные фонтаны, а память о трагедии останется в стороне.

ИА «Орелград»