В Орловской области месячник безопасности сделали двухмесячником

В регионе стартовала традиционная профилактическая акция МЧС.

В Орловской области взяла старт традиционная профилактическая акция «Безопасное жилье». Как пояснили в ГУ МЧС России по региону, в этом году в отличие от предыдущих лет ее было решено провести в течение двух месяцев, а не одного. Она продлится по 30 октября. По замыслу, это должно позволить увеличить объем и эффективность принимаемых мер по предупреждению пожаров.

«Пожар — это всегда большая беда, — напоминают в ГУ МЧС. — С наступлением осени и началом отопительного сезона увеличивается риск пожаров в жилье. В это период большинство пожаров возникает именно в жилом фонде. Ежегодно на территории области наибольшее количество пожаров происходит в жилом секторе».

В ведомстве пояснили, что основная цель акции — повышение уровня знаний граждан в сфере пожарной безопасности. В акции примут участие не только сотрудники ГУ МЧС, но и представители местных администраций, органов соцзащиты, полиции, управляющих компаний и добровольные пожарные.

Они проведут сходы и подворовые обходы и напомнят жителям об основных причинах пожаров. В частности, людям расскажут о необходимости следить за исправностью отопительных приборов, газового оборудования и электропроводки, а также о запрете на обогрев помещений открытыми источниками огня.

«В ходе проведения акции основной упор уделяется проверке частного и муниципального жилья, надворным постройкам, — уточнили в ГУ МЧС. — Также проверяется наличие свободных проездов для пожарной и специальной техники к зданиям и объектам, к источникам противопожарного водоснабжения».

По традиции особое внимание будет уделено жителям из «группы риска», в которую включены одинокие пожилые люди и инвалиды, многодетные семьи и также граждане, ведущие асоциальных образ жизни, в частности, злоупотребляющие спиртными напитками. Им будут даны особые рекомендации о том, как избежать возгораний и как правильно действовать, если случился пожар.

ИА «Орелград»