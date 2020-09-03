В Сети вспомнили об «орловском море»

Орловцы сняли видео о недостроенном Рыбницком водохранилище.

На YouTube-канале «Заброшенные места города Орла» появилось видео о недостроенном Рыбницком водохранилище в Орловском районе. Автор ролика кратко рассказал об истории создания объекта и даже попытался на него залезть.

— Недостроенное Рыбницкое водохранилище — один из самых необычных заброшенных объектов области. Проект, разработанный во времена СССР, должен был превратить близлежащие населенные пункты в масштабное водохранилище, которое обеспечивало бы регион питьевой водой, — такой анонс сопровождает видеоролик.

К слову, в конце автор предупреждает, что желающие посетить это место не должны перепутать его в водохранилищем Рыбинским, иначе путешествие «окажется куда более увлекательным, чем вы рассчитывали изначально».

Кстати, власти Орла в последний раз вспомнили об этом объекте в бытность мэром Виктора Сафьянова. Он говорил, что «орловское море» могло бы стать привлекательным туристическим объектом. Но дальше разговоров дело не пошло.

Авторы ролика в Сети рассказали, что и без вмешательства властей место привлекает любителей экстремального отдыха. Кто-то сплавляется здесь на лодках, кто-то пытается взобраться на вершину брошенного строения, а кто-то – просто рыбачит.

ИА «Орелград»