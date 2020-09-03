Власти объявят новые торги на ремонт Красного моста. Контракт станет еще дороже

3.9.2020 | 15:30 Новости, Общество

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Пока чиновники искали подрядчика, стоимость работ выросла.


Власти Орла объявят новые торги на поиск подрядчика для реконструкции Красного моста, заявил «Вечернему Орлу» первый замглавы администрации города Олег Минкин.

Ранее контрольно-ревизионное управление администрации Орла заблокировало продолжение работ. Это связано с некорректными расчетами по максимальной стоимости контракта. К моменту проведения торгов цена работ выросла, а в документах осталась прежней.
«Будут объявлены новые торги, на которых контракт будет выставлен по актуализированной стоимости», — уточнил Минкин.

Ранее власти Орла с четвертого раза нашли подрядчика для ремонта Красного моста. Контракт планировалось заключить с московской компанией «ФЛАН-М». Она оказалась единственной участницей конкурса. Тогда предполагалось, что на реконструкцию моста потратят 1,5 млрд рублей, из которых 283 млн рублей – в 2020 году, 795 млн рублей – в 2021-м, 418 млн рублей – в 2022-м.
Проект предполагает полное закрытие моста в 2021 году.

ИА «Орелград»

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