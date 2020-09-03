Власти объявят новые торги на ремонт Красного моста. Контракт станет еще дороже

Пока чиновники искали подрядчика, стоимость работ выросла.



Власти Орла объявят новые торги на поиск подрядчика для реконструкции Красного моста, заявил «Вечернему Орлу» первый замглавы администрации города Олег Минкин.

Ранее контрольно-ревизионное управление администрации Орла заблокировало продолжение работ. Это связано с некорректными расчетами по максимальной стоимости контракта. К моменту проведения торгов цена работ выросла, а в документах осталась прежней.

«Будут объявлены новые торги, на которых контракт будет выставлен по актуализированной стоимости», — уточнил Минкин.

Ранее власти Орла с четвертого раза нашли подрядчика для ремонта Красного моста. Контракт планировалось заключить с московской компанией «ФЛАН-М». Она оказалась единственной участницей конкурса. Тогда предполагалось, что на реконструкцию моста потратят 1,5 млрд рублей, из которых 283 млн рублей – в 2020 году, 795 млн рублей – в 2021-м, 418 млн рублей – в 2022-м.

Проект предполагает полное закрытие моста в 2021 году.

ИА «Орелград»