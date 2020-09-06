Миллионные нарушения вскрыли при проверке орловских школ

Краткий отчет об итогах проверок представила КСП Орловского района.

Контрольно-счетная палата Орловского района представила сводную информацию о результатах проверок, проведенных за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Из него следует, что контрольные мероприятия прошли в Жилинской, Малокуликовской и Знаменской средних школах, а также в МУП «Коммунальник».

Аудиторы оценивали эффективность использования субсидий, выделенных из муниципального бюджета. Общий объем проверенных средств составил 261,4 миллиона рублей. В результате нарушений и недостатков в финансово-бюджетной сфере было выявлено на сумму 6,757 миллиона рублей.

Из них 2,251 миллиона составило неэффективное использование бюджетных средств, а 449,5 тысячи — необоснованные расходы бюджетных средств. Нарушения при исчислении средней заработной платы составили 1,296 миллиона, неправомерные расходы бюджетных средств – 1,164 миллиона, необоснованное списание товарно-материальных ценностей – 102,8 тысячи, неправомерная выдача наличных денег – 165,4 тысячи, необоснованное списание денег из кассы – 14,1 тысячи рублей.

Кроме того было вскрыто искажение бухгалтерской отчетности на 1,312 миллиона рублей. По данным районной КСП, в период проверок было устранено нарушений и недостатков на 1,862 миллиона рублей.

ИА «Орелград»