Стало известно, кто будет убирать парки и скверы Орла до конца осени

Из городского бюджета частной организации отдадут более 3 млн рублей.

В мэрии рассказали, кто этой осенью будет следить за содержанием парков и скверов в Орле. Контракт на 3 млн рублей достался индивидуальному предпринимателю.

— Муниципальный контракт на 3,017 млн рублей, рассчитанный на два месяца, будет заключен между МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» и ИП Утина в середине этого месяца, — сказано в пресс-релизе на сайте мэрии.

ИП Утина должна будет несколько раз в неделю, до 12 часов, убирать 56 орловских скверов и парков. Сообщается, что перечень разделен на три категории в зависимости от посещаемости. Соответственно, наиболее оживленные места — например, сквер Танкистов, бульвар Победы, Историко-литературный квартал, — должны убираться чаще.

По условиям контракта, рабочие должны подметать дорожки и тротуары, убирать мусор и стричь газоны.

ИА «Орелград»