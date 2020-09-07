В Орле открыли обновленный Детский парк

В его ремонт вложено почти 300 млн рублей, но власти на этом не остановились.

Сегодня, 7 сентября в Орле открыли для посещений обновленный Детский парк. Несмотря на рабочий день, довольно много орловцев с детьми пришли посмотреть, что изменилось в парке после ремонта почти на 300 млн рублей.

В первый день работы парка сюда пришло достаточно много взрослых и детей. Защитных масок почти ни на ком не видно. Стоит отметить, что власти обошлись без торжественной церемонии, очевидно, из-за пандемии коронавируса. Впрочем, 3 августа на открытии моста «Дружбы» и иных мероприятиях ко Дню города на отсутствие масок и нарушения социальной дистанции никто не обращал внимания.

Трансляцию из отремонтированного парка показал паблик «Город Орел» соцсети «ВКонтакте». В парке установили новое игровое оборудование, оставив, к слову, деревянный «городок». А вот каруселей заметно поубавилось, чего не скажешь о точках общепита. Отреставрирован фонтан «Кони», его чаша наполнена водой. Напомним, до ремонта он был «сухим», то есть струи били из-под поверхности земли.

Как уже писал «Орелград», реконструкцией в Детском парке занимались компании «Триумф» (гендиректор Алексей Маркин) и «Техспецкомплект» (учредитель Светлана Маркина). Договор на реконструкцию заключили на два года. На первом этапе «Триумф» делал сухой фонтан за 15,3 млн рублей и амфитеатр за 23,4 миллиона. Вторую очередь реконструкции парка за 236 млн рублей делает «Техспецкомплект». Наряду с «Триумфом» эта фирма стала любимым подрядчиком орловских властей. Срок окончания работ по контракту – 30 ноября 2020 года.

Как стало известно сегодня, Детский парк в Орле получит дополнительное финансирование. Какую именно сумму и на какие мероприятия направят, пока не сообщается. Но в пресс-службе губернатора Клычкова рассказали, что парк наряду со сквером Комсомольцев и парком Победы получат дополнительные средства. В общей сложности – 160 млн рублей.

ИА «Орелград»