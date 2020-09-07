В орловский «Титаник» вольют еще почти 23 миллиона рублей

Деньги предусмотрены на проектно-изыскательские работы.

Чтобы снова искать инвесторов для достройки многопрофильного корпуса областной больницы в Орле, необходим очередной бюджетный транш. Около 23 млн рублей выделят на выполнение проектно-изыскательских работ, рассказали в пресс-службе губернатора Андрея Клычкова.

Сообщается, что «указанные работы являются необходимым условием актуализации проектно-сметной документации многопрофильного медицинского центра для перехода к следующему этапу «дорожной карты» по реализации механизмов привлечения средств на завершение строительства объекта». Как только ПСД снова изготовят, правительство области начнет искать деньги на достройку медцентра, известного в народе как «Титаник»

Как уже писал «Орелград», ранее Клычков озвучил идею довести до ума «Титаник» за счет федеральных средств, которые выделяют на борьбу в COVID-19. Он хотел размещать там коронавирусных пациентов. Также помощи для достройки корпуса облбольницы просили в Совете Федерации.

Напомним, «Титаник» начали строить в 2006 годы по инициативе тогдашнего губернатора Егора Строева. При Александре Козлове недостроенный корпус облбольницы начали доделывать в рамках программы подготовки к празднованию 450-летия Орла. Подрядчиком стало ЗАО «Союзинформ», заказчиком – «Орелгосзаказчик». От правительства области курировал работы профильный замгубернатора Юрий Парахин, сегодняшний глава Орловского района. В процессе строительства и приемки работ бесследно исчезли около 300 млн рублей. Их выплатили подрядчику несмотря на то, что реально часть работ так и не была доделана. Здание простаивает до сих пор. Как писал «Коммерсант», чиновники, работавшие при разных губернаторах, уверены: медцентр такого объема Орлу не нужен, столько пациентов в области не будет. Зато чтобы оборудовать его по последнему слову техники, как планировалось изначально, нужны миллиарды.

ИА «Орелград»