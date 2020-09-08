Орел избавили от серийного похитителя брюк

Необычный одежный вор предстал в Орле перед судом.

Уголовное дело о серии краж одежды рассмотрел Заводской районный суд города Орла. Перед ним предстал местный житель, который ранее неоднократно был судим за мелкие кражи. Отбыв срок в колонии-поселении, он вернулся в Орел и взялся за старое. В его очередном уголовном деле фигурирует четыре эпизода преступной деятельности.

Судя по материалам, специализация у этого вора была необычной. Он промышлял в магазинах областного центра. В основном мужчина похищал мужские брюки, причем известных брендов. Несколько раз он своровал спортивны штаны. Поймали его в одном из магазинов. Мужчина взял со стеллажа рубашку и брюки, которые уложил в имевшийся при нем полимерный пакет.

Он прошел мимо кассы, не заплатив за товар. Мужчина пытался сбежать, но работники магазина сумели его задержать. Стоимость товара, который он пытался украсть в тот раз, составила чуть менее 3 тысяч рублей. При проведении проверки всплыли и другие эпизоды преступной деятельности.

Подсудимый полностью признал свою вину и заявил ходатайство об особом порядке рассмотрения его уголовного дела. Это дало ему право на смягчение наказания. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ему было назначено лишение свободы на срок 1 год и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»