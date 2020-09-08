Орловский прокурор судится за лекарства для инвалида

8.9.2020 | 15:56 Новости, Общество

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Подчиненные Залогина не хотят добровольно  обеспечить больного необходимыми препаратами.

Прокурор Орловской области Владислав Малкин лично представил в суде интересы инвалида, которому чиновники от здравоохранения не дают лекарства. Только через суд подчиненные Ивана Залогина выделят необходимые препараты орловскому льготнику.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, с иском в суд ведомство обратилось после проверки по заявлению гражданина. Инвалид 2-й группы пожаловался, что с апреля 2020 года не получает одно из положенных лекарств. А второе ему не выписывают с начала года. Точнее, департамент здравоохранения до сих пор не может обеспечить заявку врача орловского инвалида.

Пока шел судебный процесс, мужчине дали лекарства. Правда, всего на месяц.

В суде прокурор потребовал от департамента здравоохранения полностью обеспечить льготника лекарствами  «в соответствии с медицинскими показаниями вплоть до отмены препарата лечащим врачом».

Судом требования прокуратуры удовлетворены, уточнили в ведомстве. Решение суда еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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