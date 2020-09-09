СМИ сообщили об отставке орловского замгубернатора

Свой пост покинул глава представительства региона при правительстве РФ.

Исполняющий обязанности заместителя губернатора и зампреда правительства Орловской области, руководитель представительства региона при правительстве РФ Максим Истомин ушел в отставку. Об этом со ссылкой на собственный источник в областном правительстве сообщает издание «Коммерсант». Впрочем, на портале Орловской области господин Истомин все еще значится в указанной должности. В то же время, по сведениям СМИ, он уже покинул пост по собственному желанию.

«Господин Истомин временно возглавил представительство в августе 2019 года, — напоминает «Коммерсант». — Ранее он возглавлял московскую общественную организацию «Городской надзор» (ныне недействующая) и являлся собственником производителя кондитерских изделий «Сити-Сервис», а также ряда других компаний».

Полномочия главы представительства являются довольно широкими, но при этом предоставляют определенную свободу действий. Главная задача такого вице-губернатора – обеспечить взаимодействие главы и правительства Орловской области с федеральными органами государственной власти и организациями, расположенными на территории Москвы.

Кроме того, в обязанности главы представительства входит рассмотрение обращений граждан. Он также должен возглавлять межведомственные и ведомственные комиссии и» иные координационные, совещательные и консультативные органы по направлениям своей деятельности».

ИА «Орелград»