В Детском парке в Орле уже сломалось новое оборудование

В Сети не исключают, что все дело не в вандализме, а в некачественных работах.

В недавно открывшемся после ремонта Детском парке уже сломалась часть игрового оборудования. Об этом рассказали в группе «Город Орел» соцсети «ВКонтакте».

Автор поста выложил несколько снимков поврежденных объектов со своим пояснением:

— Обновленный детский парк уже страдает от вандализма, барабаны продавлены, колокольчик порван, сорванные ветки ивы валяются, сломан один из аттракционов. Убедительная просьба — относитесь бережно, убирайте за своими детьми и объясняйте, что делать можно, а что нельзя.

Очевидно, что автор сообщения возлагает вину за испорченное игровое оборудование на посетителей. При этом в комментариях многие пользователи справедливо отмечают, что подобные поломки более характерны для некачественных материалов.

Так, оторвать веревку от «колокольчика», если она качественная, «может только штангист», пишут в Сети. Не исключая при этом, что если веревка сама по себе ненадежна, возможно, какой-то ребенок просто упал вместе с ней.

То же касается и выломанной из «резинового» покрытия» металлической конструкции. Пользователи сомневаются, что какой-то ребенок мог вырвать «железяку», закрепленную бетоном. «А вот тут, похоже, уже моментик к строителям. Анкеров никаких не видно. И что, поставить просто железку и залить резиновым ковром — будет держаться?» — написал один из пользователей.

Кто-то сравнил поломки в едва открывшемся парке с ремонтом моста «Дружба», на котором сразу после сдачи в эксплуатацию появилась яма, якобы из-за грузовиков.

— То, что сделано качественно и из качественных материалов, просто не может иметь запас прочности на пару дней. Похоже, вопросы должны быть не только к «вандалам». Но у нас обычно люди во всем виноваты. Или грузовики, которые вздумали ездить по отремонтированным мостам, — размышляют орловцы в Сети.

Напомним, ремонт Детского парка начался по инициативе губернатора Андрея Клычкова. Он длился почти два года и обошелся примерно в 300 млн рублей. Работы здесь вели два полюбившихся властям подрядчика – «Триумф» и «Техспецкомплект».

ИА «Орелград»