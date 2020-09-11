Областные власти разрешили применять оружие в орловском городе?

В городе Дмитровске объявили охоту на лесного зверя.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области издал приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. Согласно ему с 10 сентября по 10 октября 2020 года охотникам разрешено добыть пять особей лисиц обоих полов и всех возрастов.

Судя по приказу, эти лесные звери представляют собой «угрозу нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания». Напомним, лисы являются одними из основных переносчиков бешенства – смертельно опасного заболевания, общего для человека и животных.

Областные власти утвердили и границы территорий, на которых разрешено охота. Так, трех лисиц чиновники разрешили добыть в охотничьих угодьях общества с ограниченной ответственностью «Сапсан», а двух – в «среде обитания лисицы на территории города Дмитровск». Разрешенные орудия: охотничье огнестрельное оружие и самоловы.

В приказе подчеркнуто, что добыча лисицы должна вестись способами, исключающими нанесение ущерба другим животным и обеспечивающими сохранность среды их обитания. Кстати, помимо самоловов разрешено использование охотничьих собак норных пород.

ИА «Орелград»