Орловцев позвали на избирательные участки

Голосование на выборах-2020 уже идет.

11 сентября в Орле открылись 138 избирательных участков. Орловцам предстоит избрать 38 депутатов в горсовет. Как уже писал «Орелград», сегодня стартовал Единый день голосования, который из-за пандемии коронавируса продлится три календарных дня. Одним из первых свое избирательное права реализовал спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский. Он проголосовал на избирательном участке в школе №11.

— Призываю орловцев прийти на избирательные участки и проголосовать за того кандидата и политическое объединение, чья программа вам ближе, за тех людей, кто будет представлять интересы жителей города. Сегодня важно сформировать профессиональный депутатский корпус, который будет решать проблемы города Орла и ответственно выполнять наказы избирателей, — сказал Леонид Музалевский.

Участки каждый день будут работать с 8.00 до 20.00.

ИА «Орелград»