В Мценске вскрыли нарушения при благоустройстве города

Подрядчик заметно отклонился от технического задания и дизайн-проекта.

Контрольно-счетная палата города Мценска обнародовала отчет об аудите муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Он уже был представлен депутатам горсовета. Сообщается, что в нарушение Бюджетного кодекса РФ данная программа не проходила финансово-экономическую экспертизу в КСП. Возможно, это и привело к последующим нарушениям и недостаткам.

Например, управлением ЖКХ в 2019 году по муниципальному контракту на благоустройство сквера Танкистов был установлен минимально возможный размер обеспечения исполнения контракта — 5 процентов. В КСП считают, что это не позволит в дальнейшем взыскать в большем объеме штрафы и пени в случае недобросовестного исполнения подрядчиком своих обязательств.

Аудиторы привели и конкретный пример того, как подрядчики работают в райцентре. В отчете содержится много критики о работах по благоустройству парка Калинникова. Кстати, в нем отмечено, что оплата выполненных работ производилась с опозданием на 12-31 день, то есть с нарушением сроков, предусмотренных контактами.

По мнению КСП, чиновники неправомерно включили в сводный сметный расчет резерв затрат на непредвиденные расходы. Это привело к увеличению стоимости муниципального контракта на 132,2 тысячи рублей. Смета на благоустройство парка Калиникова на сумму 6,74 миллиона рублей, как выяснилось, не имеет заключения о проверке ее достоверности.

Но и это еще не все. Чиновники согласовали дизайн-проект благоустройства парка Калинникова. Он даже был размещен на сайте администрации города. Этим проектом была предусмотрена выкладка разноцветного «Цветка» на дорожке из тротуарной плитки. Но вместо него подрядчик выложил простой белый «Круг».

«В парке Калинникова после дождя на тротуаре вокруг пьедестала и на дорожках имеются лужи, что указывает на качество выполнения работ — поверхность тротуара неровная», — следует из отчета КСП.

Кроме того, дизайн-проект предусматривал создание живой изгороди из барбариса. Но вместо этого растения была высажена сирень и туя, причем «при визуальном осмотре посадок туи установлено, что часть хвои на всех деревьях сухая и пожелтевшая».

По оценкам КСП, в целом было допущено неправомерное расходование бюджетных средств в сумме 1,62 миллиона рублей. Выразилось оно в оплате работ, не соответствующих условиям контракта. Одна лишь замена барбариса на сирень и тую привела к увеличению стоимости работ по озеленению на 268,75 тысячи рублей, что аудиторы сочли неэффективным расходованием бюджетных средств.

ИА «Орелград»