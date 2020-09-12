В Орле в 17-й раз проведут Денисьевские чтения

Ежегодное мероприятие не стали отменять из-за пандемии коронавируса.

Семнадцатые Денисьевские чтения совместными усилиями 29-30 октября проведут Орловский государственный институт культуры и областная научная универсальная публичная библиотека им. Бунина. Это мероприятие проводится в Орле с 2003 года. Несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, в этом году его не стали отменять. Однако из соображений безопасности участников часть мероприятий пройдет в дистанционном формате.

Чтения представляют собой конференцию по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и проблемам библиотечно-информационной деятельности. Мероприятие названо в честь видного библиотековеда, уроженца Орла Виталия Денисьева. В этом году чтения пройдут в рамках плана по подготовке и проведению мероприятий к 150-летию со дня рождения Ивана Бунина.

Как пояснили организаторы, целью конференции является активизация научно-исследовательской работы библиотек, внедрение инноваций в библиотечную практику, образование и науку, повышение профессионального уровня библиотечных специалистов, а также сохранение и приумножение историко-культурного наследия региона.

Ожидается, что участие в ней примут ученые и специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой и других областей, а также из стран ближнего зарубежья. Программа будет насыщенной. Например, участникам предлагается обсудить такую проблему, как «научная и культурно-просветительская деятельность учреждений культурно-образовательной сферы по изучению и популяризации творчества Ивана Бунина».

Также они обсудят проблемы изучения истории библиотечного дела и книжной культуры в регионах. Конференция будет проходить в формате пленарного заседания, секций, мастер-классов и презентаций в помещениях института культуры и областной библиотеки. Кроме того, будут организованы выставки документов и экскурсии.

ИА «Орелград»