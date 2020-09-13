Выборы в горсовет Орла. Live

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«Орелград» в режиме текстовой трансляции расскажет о финальном дне выборов в Орловский городской Совет народных депутатов. Трансляция начнется 13 сентября в 8.00, вместе с открытием избирательных участков.

Напомним главное:

голосование проходит по смешанной системе: 28 из 38 депутатов выберут по одномандатным округам, остальных 10 — по партийным спискам;

по спискам в горсовет заявились 283 кандидата, по одномандатным округам — 136;

по округу №19 в горсовет баллотируется учредитель «Орелграда» Владислав Числов.

Главные события — ниже. Хронологический порядок — снизу вверх. Трансляция обновляется в автоматическом режиме, обновлять страницу вручную необязательно.