Выборы в горсовет Орла. Live

13.9.2020 | 7:00 Важное, Новости, Политика

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«Орелград» в режиме текстовой трансляции расскажет о финальном дне выборов в Орловский городской Совет народных депутатов. Трансляция начнется 13 сентября в 8.00, вместе с открытием избирательных участков.

Напомним главное:

  • голосование проходит по смешанной системе: 28 из 38 депутатов выберут по одномандатным округам, остальных 10 — по партийным спискам;
  • по спискам в горсовет заявились 283 кандидата, по одномандатным округам — 136;
  • по округу №19 в горсовет баллотируется учредитель «Орелграда» Владислав Числов.

Главные события — ниже. Хронологический порядок — снизу вверх. Трансляция обновляется в автоматическом режиме, обновлять страницу вручную необязательно.

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Орелград. 2020 год

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