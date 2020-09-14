Орловские чиновники придумали игру с мусором

Уборку Медведевского леса решили замаскировать под игру.

Администрация областного центра издала постановление о проведении экологического марафона «Чистые игры Орел». Правила этой игры указывают на то, что власти, по сути, проведут субботник, но внесут в него некие занимательные элементы. Так называемый экологический марафон планируется провести 19 сентября 2020 года в урочище «Медведевский лес» с 11.00 до 15.00 часов. Задачами заявлены уборка территории лыжной трассы и привлечение внимания горожан к проблемам экологии.

К участию чиновники приглашают представителей волонтерских и молодежных движений, общественных организаций, а также всех желающих жителей Орла. Состав команд будет составлять от двух до четырех человек. В положении отмечено, что индивидуальные игроки к участию в соревнованиях не допускаются.

«Возраст участников не ограничен, — следует из постановления мэрии. — Несовершеннолетние дети до 14 лет не включаются в состав команды. Участие несовершеннолетних детей возможно только с согласия их законных представителей».

Интересно, что в рамках марафона также предусмотрено проведение конкурса под названием «Лучшая находка». При регистрации участники получают бейджи с номерами команд и стартовый комплект: мешки на команду и перчатки для всех ее членов. Соревноваться они будут, набирая игровые баллы.

На самом деле участники просто будут собирать мусор. Причем складывать его разрешено только в мешки, выданные организаторами. Более того, эти мешки будет необходимо доставить до ближайшего «склада». Как следует из постановления властей, «склад» — это место централизованного сбора мусора. Места расположения «складов» будут указаны на маршрутной карте игры, либо в специальном мобильном приложении.

Баллы обещают начислять в зависимости от вида мусора. Например, пять баллов команде дадут за мешок смешанного мусора, семь – за мешок с металлом, восемь — за мешок со стеклом, девять — за мешок сплющенных пластиковых ПЭТ-бутылок.

Каждая найденная батарейка оценивается в один балл. При этом организаторы подчеркивают, что засчитываться будут только батарейки, найденные на месте проведения игры. Возможно, они опасаются, что участники принесут мусор с собой. Правда, непонятно, как игроки будут доказывать, что нашли батарейку именно в лесу. Организаторы предлагают им для доказательства иметь фото- или видеоподтверждение.

За каждую найденную покрышку будут начислять от одного до шести баллов в зависимости от размера и веса, за крупногабаритный мусор — от нуля до восьми баллов, также в зависимости от размера и веса. При этом ветки и сучья таким мусором считаться не будут.

ИА