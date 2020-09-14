Под Орлом не поделили трассу «Логан» и мотоблок

14.9.2020 | 11:52 Новости, Происшествия

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Пострадал водитель мини-трактора.

Вчера, 13 сентября в ДТП под Орлом пострадал водитель мотоблока. В него врезалась ехавшая сзади иномарка.

Авария произошла около 10.30 в районе 2 км автодороги Глазуновка-Малоархангельск-Колпна-Долгое. Как пояснили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, 35-летний водитель «Рено Логана» ехал со стороны Малоархангельска в сторону Глазуновки. За рулем мини-трактора был 65-летний мужчина. В результате столкновения он получил травмы. Пострадавшего отправили в областную больницу в Орел.

ИА «Орелград»

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