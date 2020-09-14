Пропавший в феврале орловец нашелся в Курской области

Кажется, он просто уехал туда на заработки.

В Сети появилась информация о пропашем 14 февраля Валерии Сушко. Его нашли живым и здоровым. Как выяснилось, пока его искали в Орловской области, он благополучно трудился в соседнем регионе.

Как рассказали на странице одной из поисковых групп в соцсети «ВКонтакте», 34-летний мужчина почти полгода назад ушел из дома в поселке Нововолковский Орловской области.

«В настоящий момент Сушко В.В. проживает на территории Курской области, где работает на сельскохозяйственном подворье», — сообщили поисковики.

В сообщении не указано, почему все это время мужчина не давал о себе знать.

ИА «Орелград»