Пропавший в феврале орловец нашелся в Курской области

14.9.2020 | 11:40 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Кажется, он просто уехал туда на заработки.

В Сети появилась информация о пропашем 14 февраля Валерии Сушко. Его нашли живым и здоровым. Как выяснилось, пока его искали в Орловской области, он благополучно трудился в соседнем регионе.

Как рассказали на странице одной из поисковых групп в соцсети «ВКонтакте», 34-летний мужчина почти полгода назад ушел из дома в поселке Нововолковский Орловской области.

«В настоящий момент Сушко В.В. проживает на территории Курской области, где работает на сельскохозяйственном подворье», — сообщили поисковики.

В сообщении не указано, почему все это время мужчина не давал о себе знать.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования