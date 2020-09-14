Стало известно, кого ругать за неубранные дороги Орла этой зимой

14.9.2020 | 12:56 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Контракт на 170 млн рублей достался «Спецавтобазе».

На изображении может находиться: небо, снег и на улице

Содержанием дорог Орла в осенне-зимний период займется «Спецавтобаза». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Предприятие стало единственным участником конкурса с контрактом на 170 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, договор со «Спецавтобазой» заключат на срок с 1 октября 2020 года по 31 марта 2021 года.

— Содержание города подразделяется на летний и зимний периоды, — пояснили в мэрии. — В оставшийся летний период «Спецавтобазе» предстоит заняться подметанием и мойкой улиц и проездов согласно титульному списку, покосом травы, содержанием в чистоте остановочных павильонов и урн, в случае наличия заявок — грейдированием периферийных грунтовых дорог и ямочным ремонтом.

На зимнюю уборку предприятие перейдет, ориентировочно, с 15 октября. Работа в холодный период времени подразумевает очистку дорог от снега и наледи, устранение гололеда и пр. Также «Спецавтобазе» придется вывозить собранный в городе снег.

Напомним, в прежние годы к работе этого предприятия в зимний период было немало вопросов. В том числе – у Контрольно-счетной палаты Орла. Аудиторы порой не могли вспомнить, когда на улицах было столько снега, сколько его якобы вывезли работники «Спецавтобазы».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования