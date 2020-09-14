Стало известно, кого ругать за неубранные дороги Орла этой зимой

Контракт на 170 млн рублей достался «Спецавтобазе».

Содержанием дорог Орла в осенне-зимний период займется «Спецавтобаза». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Предприятие стало единственным участником конкурса с контрактом на 170 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, договор со «Спецавтобазой» заключат на срок с 1 октября 2020 года по 31 марта 2021 года.

— Содержание города подразделяется на летний и зимний периоды, — пояснили в мэрии. — В оставшийся летний период «Спецавтобазе» предстоит заняться подметанием и мойкой улиц и проездов согласно титульному списку, покосом травы, содержанием в чистоте остановочных павильонов и урн, в случае наличия заявок — грейдированием периферийных грунтовых дорог и ямочным ремонтом.

На зимнюю уборку предприятие перейдет, ориентировочно, с 15 октября. Работа в холодный период времени подразумевает очистку дорог от снега и наледи, устранение гололеда и пр. Также «Спецавтобазе» придется вывозить собранный в городе снег.

Напомним, в прежние годы к работе этого предприятия в зимний период было немало вопросов. В том числе – у Контрольно-счетной палаты Орла. Аудиторы порой не могли вспомнить, когда на улицах было столько снега, сколько его якобы вывезли работники «Спецавтобазы».

ИА «Орелград»