В Орле два 18-летних водителя не поделили перекресток

Пострадала юная пассажирка одной из иномарок.

Сегодня, 14 сентября около 00.30 в Орле два юных водителя устроили ДТП на перекрестке Приборостроительной и Октябрьской.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, 18-летняя водитель «Хендай Гетц» двигалась по улице Октябрьской со стороны улицы Игнатова в направлении улицы Приборостроительной. А ее ровесник на «Дэу Нексиа» ехал девушке навстречу. Столкновение машин произошло в районе дома №120 по улице Октябрьской при повороте на Приборостроительную

Как уточнили в ведомстве, столкновение допустила водитель «Хендая». В аварии пострадала ее 20-летняя пассажирка. Сообщается, что она получила травмы, но от госпитализации отказалась.

ИА «Орелград»