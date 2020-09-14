В Орле пройдет флешмоб ко Дню доноров костного мозга

Орловцам расскажут, почему так важно зарегистрироваться в национальной базе данных.

19 сентября в Орле пройдет флешмоб, посвященный Всемирному дню доноров костного мозга. В этот день в Городском парке культуры и отдыха (около входа в парк со стороны площади им. Ленина) с 13.00 до 15.00 организаторы и все желающие построят фигуру, похожую на символ Близнецов в астрологическом календаре. На самом деле это – эмблема Национального регистра доноров костного мозга им. Васи Перевощикова.

Организаторами флешмоба в поддержку донорства в Орле стали РДКМ им. Васи Перевощикова, орловский благотворительный фонд «Радость моя», «Орловская торгово-промышленная палата». Цель мероприятия – привлечь внимание к вопросу донорства костного мозга.

— Каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Многих может спасти трансплантация костного мозга (ТКМ) от донора. На родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных, нуждающихся в трансплантации, остальным требуется неродственная ТКМ, — рассказали организаторы акции. — Регистры доноров костного мозга организованы в десятках стран, но найти совместимого донора для больного проще среди людей сходного с ним этнического происхождения.

Донором костного мозга может стать любой взрослый, не имеющий противопоказаний, в возрасте от 18 до 45 лет и весом более 50 кг. О том, где можно сдать кровь на типирование, можно узнать здесь.

Вася Перевощиков – 9-летний мальчик из Удмуртии. Несколько лет назад ему искали, но так и не нашли подходящего донора костного мозга, чтобы остановить развитие рака. Потому что несколько лет назад базы данных доноров в России почти не было. Именем Васи Русфонд назвал национальный регистр доноров костного мозга, который сегодня поддерживают государство, бизнес, некоммерческие организации и волонтеры. В объединенной базе на данный момент зарегистрировано около 135 тыс. потенциальных доноров. Для сравнения, в Германии – около 9,2 млн. доноров.

ИА «Орелград»